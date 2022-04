Marcelo Bielsa fue cesado del Leeds por malos resultados. | Fuente: AFP

Lo tienen presente. Hinchas del Leeds United publicaron este sábado un mensaje de agradecimiento al exDT del club, Marcelo Bielsa, en un diario de Rosario, la ciudad argentina sede de Newell's, el club de los amores del entrenador.

"Nos recordaste que el fútbol puede ser hermoso y que un equipo puede ser más grande que la suma de sus partes", dice el texto publicado en el diario La Capital de Rosario bajo el título "Thank you, Bielsa Marcelo", indicaron en Leeds.

Bielsa fue destituido del Leeds en febrero pasado tras una mala racha de resultados luego de haber conducido al club nuevamente a la Premier League en 2020 tras 16 años de jugar en la segunda división inglesa.

En Leeds le agradecen a Marcelo Bielsa por lo hecho en el club

"Nos diste mucho más que fútbol. Nos guiaste a través de una pandemia y nos acercaste mientras estábamos separados. Nos mostraste que la integridad y la decencia importan, tanto en los buenos tiempos como en las malos", dice otro de los fragmentos del mensaje de reconocimiento al 'Loco'.

La publicación fue gestionada por simpatizantes del Leeds mediante un nexo en Argentina, según explicó a La Capital Nicolás Bloj, el hincha 'leproso' encargado de la gestión ante el medio de comunicación.

"Los hinchas de Leeds se contactaron con un irlandés que tiene una cuenta de Newell's en Inglaterra y él me llamó para que gestionara la publicación. Todo fue pagado por los simpatizantes y fue pura iniciativa de ellos", afirmó.

El mensaje no lleva firma, no menciona al club inglés ni el apellido del DT. "Dijeron que no hace falta mencionar los autores ni que es para el popular 'Loco' porque todos se van a dar cuenta a quién está dirigido y de quiénes lo hacen", explicó Bloj.

Marcelo Bielsa, de 66 años, dirigió el Leeds entre 2018 y 2022 y es distinguido como un entrenador de prestigio internacional con fuerte personalidad, amante del juego espectacular con ataques directos y transiciones veloces. (AFP)

