Marcelo Bielsa asumió la dirección técnica del Leeds United a inicios de temporada. | Fuente: AFP

Al terminar en el tercer lugar de la Segunda División Inglesa, el Leeds United tendrá que disputar unos playoffs para poder ganarse un lugar en la Premier League. Y su primer rival, al que tendrá que derrotar para enfrentarse en la final al ganador entre West Bromwich y Aston Villa, es nada menos que el Derby County, club al que fue acusado de espiar hace unos meses.

Por lo tanto, en su rueda de prensa más reciente,un periodista le consultó a Marcelo Bielsa le consultó de forma irónica si es que estaba dispuesto volver a espiar. Sin embargo, el estratega argentino no lo tomó de buena manera y le respondió de una manera muy seria.

"¿Sabes que es un crimen espiar? Haces la pregunta sabiendo perfectamente que espiar a un oponente es motivo de sanción, por lo que mereces una respuesta sin ningún tipo de conclusión. ¿Fue una broma? Si así fue, entonces no la entiendo porque no tengo sentido del humor. No me pareces nada gracioso", dijo Marcelo Bielsa.

Los duelos de Leeds United ante el Derby County de Frank Lampard serán el sábado 11 y miércoles 15 de mayo. Los hinchas de los 'Peacocks' están a la expectativa de poder volver a la Premier League, torneo en el cual participa en el año 2004.