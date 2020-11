Marco Van Basten debutó en 1982 con la camiseta del Ajax. | Fuente: AFP

Marco Van Basten jugó su último partido a los 28 años, pero terminó su carrera a los 31. Luego de tres años en los que el dolor dominó su vida, el delantero tuvo que ponerle punto final a su vida como futbolista por tener el tobillo derecho prácticamente destrozado.

Más de 20 décadas después, el ex hombre del Ajax y el Milan decidió referirse a aquella época complicada y publicó un libro autobiográfico llamado "Basta. My Life. My Truth".

Van Basten, tres veces ganador del Balón de Oro /1988, 1989 y 1992), recordó uno de sus peores episodios. "Era medianoche en 1994 y recuerdo tener que gatear desde la cama al baño y, para olvidarme del dolor, contaba los segundos que me llevaba el trayecto. El umbral de la puerta era lo peor porque tenía que pasarla sin tocar, porque el más mínimo roce me hacía morderme los labios para no gritar. Nunca llegué a ser más rápido que 120 segundos", cuenta.

"Fue realmente difícil porque pasé del más alto nivel en el fútbol al más bajo a nivel de felicidad personal. Todo se vino abajo porque había muchísimo dolor y problemas. Cojeaba después de todas las operaciones. No podía hacer nada sin dolor y los doctores me decían que no podían ayudarme. Llegué a tener miedo", sostuvo el holandés.