El enojo de Mario Salas que lo llevó a finalizar una conferencia de prensa en Colo Colo. | Fuente: Colo Colo

Mario Salas no negocia su forma de pensar y actuar, no importante en qué lugar se encuentre. Durante su paso por Sporting Cristal acostumbraba a pedir que los periodistas apeguen su celular cuando realizaba una conferencia de prensa. Si alguien no cumplía las reglas, el chileno se iba. Este jueves hizo lo mismo en Chile.

En medio de la rueda de prensa, un camarógrafo contestó una llamada telefónica, lo que indignó al ahora técnico de Colo Colo. “Mira, te voy a responder la pregunta y me voy a ir, porque lo que está haciendo ese señor no corresponde. Entonces, te voy a responder la pregunta de forma muy amena, muy tranquila, pero me voy a levantar y me voy a ir. Porque aparte de que le sonó, está contestando", dijo Mario Salas algo enojado.

Y cumplió lo que dijo. El 'Comandante' terminó de responder la pregunta y luego se paró y se fue, finalizando la conferencia antes de lo previsto. Ni bien llegó a Colo Colo, Mario Salas ya había advertido su forma de manejarse en estos casos.

Mario Salas ha tenido un buen arranque en el fútbol chileno, logrando dos triunfos en las dos primeras jornadas. Colo Colo lidera la tabla con puntaje perfecto gracias a las victorias sobre Unión Española y Universidad de Concepción.