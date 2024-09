Mario Salas, extécnico de Sporting Cristal y Alianza Lima, recibió un botellazo durante partido de la liga chilena [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Salas, extécnico de Sporting Cristal y Alianza Lima, fue agredido el pasado martes, en el partido que su actual club, el Ñublense, ganó 1-0 al Cobreloa, por la fecha 25 de la Primera División de Chile.

El entrenador chileno recibió un botellazo durante las celebraciones del gol del triunfo del Ñublense, anotado por el delantero Patricio Rubio cuando ya se jugaba el último minuto de tiempo añadido.

En las imágenes difundidas por redes sociales, se ve el proyectil cayendo cerca de la cara del estratega, que terminó tendido en el piso. Se presume que la botella fue arrojada por un hincha del Cobreloa, frustrado por la derrota.

Mario Salas se pronuncia tras agresión

En la conferencia de prensa postpartido, Mario Salas se mostró consternado por la agresión sufrida, al considerar que si el objeto le caía de lleno en el rostro “a lo mejor yo estaría en otro lugar”.

“Una persona me lanzó un Gatorade de forma muy agresiva, muy violenta. La verdad es que me raspó y me golpeó la mano”, condenó, tras pedir sanciones por lo ocurrido. “Son hechos que no pueden pasar desapercibidos”, sentenció, según el portal Soy Calama.

Con esta victoria de visita, el Ñublense se mantiene en la novena posición de la Primera División de Chile, cerca de los puestos de clasificación a un torneo internacional. El Cobreloa, en tanto, se ha complicado sobremanera y ya se ubica en zona de descenso.