¡Es oficial! Mateo Kovacic es anunciado como nuevo jugador de Manchester City

El primer fichaje del campeón de la Champions League fue anunciado por todo lo alto. Manchester City confirmó la contratación de Mateo Kovacic por cuatro temporadas.

En un comunicado emitido en la página web del club, el director de Fútbol, Txiki Begiristain, mostró su alegría por la llegada del jugador croata, a quien consideró como un futbolista con "mucha experiencia en clubes de primer nivel y que entiende la Premier League".

"Fue una decisión muy sencilla traerlo al City porque tiene las cualidades tácticas y técnicas que buscamos en un centrocampista", expresó Begiristain.

“Estoy encantado de que esté aquí. Este es un gran fichaje para este club, y estoy muy emocionado de ver lo que puede hacer con Pep y el resto de nuestro equipo de trastienda”, complementó.

"No puedo esperar por empezar"

Tras ser presentado como nuevo jugador del Manchester City, Mateo Kovacic dijo que "se siente increíble" por llegar al campeón de Liga de Campeones. “Me uniré a los actuales campeones de la Champions League y de la Premier League, por lo que es un equipo increíble, con jugadores increíbles, un gran entrenador y puedo ver desde las primeras impresiones cuando llegué que es un gran club y es realmente un placer ser parte de eso".

“Toda la gente aquí me ha hecho sentir bienvenido, así que ya me siento parte de esto", indicó en un primer instante. Es muy agradable estar en un club tan grande, un club que ha ganado mucho en los últimos años y no veo la hora de empezar", complementó el exfutbolista de Real Madrid.

Estadísticas de Mateo Kovacic en cada uno de sus equipos

El futbolista croata empezó su carrera en Dinamo Zagreb de su país natal. En dicho club, disputó 98 partidos y anotó siete tantos.

En la temporada 2013/2014 llegó a Inter de Milan. En el equipo italiano, jugó dos temporadas, donde disputó 80 encuentros y metió ocho goles.

Tras dos años, recaló en Real Madrid. En el cuadro español, jugó 109 encuentros y anotó tres goles.

En la temporada 2018/2019 llegó al Chelsea. En el club de Londres, disputó 221 partidos y metió seis goles.

A lo largo de su carrera, Mateo Kovacic ha ganado diversos títulos. Entre los más destacados, se encuentran:

Champions League: cuatro (tres con Real Madrid y uno con Chelsea)

cuatro (tres con Real Madrid y uno con Chelsea) Mundial de Clubes: tres (dos con Real Madrid y uno con Chelsea)

tres (dos con Real Madrid y uno con Chelsea) Europa League: uno (Chelsea)

uno (Chelsea) Supercopa : tres (dos con Real Madrid y uno con Chelsea)

: tres (dos con Real Madrid y uno con Chelsea) LaLiga : uno

: uno Primera División de Croacia: dos

dos Copa de Croacia: dos

