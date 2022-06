Mauricio Isla jugará por primera vez en su natal Chile. | Fuente: @Cruzados

Confirmado. El defensa internacional chileno Mauricio Isla fue presentado este jueves como nuevo jugador de la Universidad Católica de Chile, equipo en el que se formó, pero en el que no llegó a debutar.



De hecho, Mauricio Isla regresa a su país natal para jugar por primera vez en el campeonato nacional, ya que salió del país muy joven rumbo a la liga italiana, donde forjó su carrera y desde donde saltó a la Selección de Chile. La Universidad Católica lo recibió con los brazos abiertos.



"Necesitaba jugar en el fútbol chileno, quiero ayudar a ser campeón a la Católica, porque eso es importante para mi carrera", dijo Isla en conferencia de prensa.

La Universidad Católica busca seguir arriba con Mauricio Isla

¡Bienvenido al club donde empezó todo, "Huaso"! 🏠



Mauricio Isla es nuestro nuevo refuerzo de #LosCruzados 🤝 y en San Carlos conversamos sobre sus recuerdos de formación, su llegada y expectativas junto a La Franja ⚪🔵



¡Todo el éxito en esta nueva etapa junto a la Cato! 🙌 pic.twitter.com/pP9oOeExGV — Universidad Católica (@Cruzados) June 23, 2022

También se convierte en uno de los primeros miembros de la llamada 'Generación Dorada' de la selección chilena que ganó en dos oportunidades consecutivas la Copa América (2015 y 2016) y a la que defiende desde hace más de una década.

Con 19 años y sin haber debutado en primera división, dejó en 2007 las juveniles de la Católica transferido al Udinese de Italia.

Luego jugó en la Juventus y Cagliari, también de Italia, el inglés Queens Park Rangers, el Olympique de Marsella y el Fenerbahçe turco, ante de retornar a Sudamérica en 2020 para jugar en el Flamengo.

En el 'Fla' de Rio de Janeiro ganó el Brasileirao 2020, la Supercopa de Brasil 2021 y el campeonato Carioca del mismo año.

Mauricio Isla buscará dar lo mejor en Universidad Católica

"Voy a hacer lo que siempre hice en la selección y en Europa en los 15 años que estuve en el extranjero, trabajando al 100% y esperar que podamos reencontrarnos con los títulos que quiere este club", afirmó Mauricio Isla.

Otro ilustre jugador de la Generación Dorada que retornaría a Sudamérica es Arturo Vidal, el volante de 35 años que dejaría el Inter de Milán y, según medios deportivos sudamericanos, pelearían sus servicios el Flamengo y Boca Juniors.

