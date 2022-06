Edison Flores fichó por el DC United en enero de 2020. | Fuente: MLS

De vuelta a la liga mexicana. Edison Flores fue anunciado este jueves como refuerzo del bicampeón Atlas para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, que se iniciará el próximo primero de julio.



"Estoy contento y feliz de llegar al actual bicampeón del fútbol mexicano, el Atlas. Mis cualidades como futbolista son dejarlo todo por el equipo al que represento y con Atlas no será la excepción", dijo Edison Flores, internacional con la Selecció Peruana, en una nota de prensa en la que los Rojinegros anunciaron su fichaje.



Flores, quien procede del DC United de la MLS, es un veloz volante mixto que se desenvuelve por ambas bandas del terreno de juego, pero con tendencia a explotar el carril izquierdo. También, se despidió de su exconjuto por redes sociales.

Mensaje de Edison Flores, nuevo jugador del Atlas, al DC United

"Tras dos años y medio inolvidables, hoy me despido del DC United y de la hermosa ciudad de Washington. ⁣No quería dejar de agradecer tanto al club como a los fans, puesto que siempre me trataron con mucho cariño, tanto a mí como a mi familia. Agradezco su pasión y que nunca dejaron de creer en el equipo, dijo el 'Orejas' en un primer momento.

Asimismo, añadió que "el fútbol me ha puesto un nuevo reto en mi carrera, pero nunca olvidaré al DC y a sus hinchas. Gracias por todo lo vivido en este tiempo".

En 63 partidos con Perú, el oriundo de Lima ha conseguido 15 goles. Entre los torneos a los que ha acudido con los peruanos están las copas América de 2016 y 2019.



Edison Flores, de 28 años de edad y mundialista en Rusia 2018, también formó parte del equipo peruano que falló en su objetivo de acudir a Qatar 2022 al caer en el partido de repesca ante Australia el 13 de junio pasado.



Además del DC United, ha militado en Club Universitario de Deportes, el Villarreal español, Aalborg BK danés y el Monarcas Morelia mexicano.

Edison Flores, con compañía peruana en el Atlas

Con el Morelia, estuvo entre 2018 y 2020, tiempo en el que marcó 12 goles y repartió seis asistencias en 42 partidos.

El popular 'Orejas' será el segundo peruano en su nuevo club, plantilla en la que está su compatriota Anderson Santamaría, líder de la defensa del doble monarca.



Atlas es dirigido por el argentino Diego Cocca, quien con base en el orden en la zaga ha conseguido el primer bicampeonato de los Zorros, que rompieron en diciembre pasado una racha de 70 años sin ganar un título de liga.

(EFE)

