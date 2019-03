Icardi pidió perdón a sus compañeros y volverá a jugar con el Inter | Fuente: Twitter

El argentino Mauro Icardi, delantero del Inter de Milán, trabaja desde hace dos días con el grupo tras estar al margen durante un mes y medio, en un período de polémicas con el club por su renovación de contrato y la pérdida de la capitanía del equipo.

Icardi, que no trabajaba junto al resto de sus compañeros desde el pasado 13 de febrero, participó el martes en la sesión de entrenamiento dirigida por el técnico Luciano Spalletti, según se aprecia en un vídeo publicado por el Inter en página web. Además, se supo que el jugado esperó a sus compañeros y les pidió disculpas por su actitud.

El rosarino se quedó al margen del equipo durante un mes y medio en plena polémica con el club, que, fastidiado por la actitud del jugador y por las declaraciones de su mujer y representante, Wanda Nara, decidió tomar una posición fuerte para "preservar el bien de la plantilla".

Mauro Icardi llegó al Inter procedente de la Sampdoria

Una "guerra fría" con el Inter que llegó a su cumbre el pasado 28 de febrero, cuando "Maurito" publicó en sus redes sociales una carta abierta a su club para lamentar un trato en su opinión inadecuado.



"No sé si en estos momentos hay amor y respeto para el Inter y para mí por parte de algunos directivos que toman las decisiones. No sé si hay voluntad de resolver las cosas para el bien del Inter. En una familia pueden pasar muchas cosas, buenas y malas. Y por amor se puede aguantar todo. Pero no tiene que faltar el respeto", escribió el argentino.