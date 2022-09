Mayer Candelo y Teo Gutiérrez es increpado por hinchas | Fuente: Twiiter/ EFE/ El País/ | Fotógrafo: Raúl Palacios

El exfutbolista de Universitario Mayer Candelo asumió la dirección técnica de Deportivo Cali hace dos meses



Los hinchas del Deportivo Cali invadieron este miércoles el campo de juego cuando su equipo perdía 0-2 como visitante ante el Cortuluá por la liga colombiana para tratar de agredir al director técnico, Mayer Candelo, y a varios jugadores después de la mala racha que acumula el club en la competición.



El partido, de la jornada 13 del Torneo Clausura, se detuvo en el estadio 12 de octubre de la ciudad de Tuluá "por ingreso del público a la cancha", informó el propio club a través de sus redes sociales, cuando iban dos abajo en el marcador frente al Cortuluá.



Uno de los jugadores a los que los seguidores azucareros persiguieron fue al veterano delantero Teófilo Gutiérrez, que recibió varios empujones tras ser rodeado por los hinchas de su equipo.



Pero la peor parte se la llevó Candelo, según los videos compartidos en las redes sociales, contra él fueron la mayoría de los hinchas por lo que tuvo que salir escoltado por la Policía ante las agresiones recibidas.







Mayer Candelo dando la cara. No corrió ni mucho menos! Tiene coraje pic.twitter.com/8lkpTCpLRq — Sebastián Araújo (@SebasAraujoVdz) September 21, 2022

A todo el plantel del Deportivo Cali, así como al cuerpo de árbitros les tocó salir corriendo a refugiarse de la muchedumbre.



Las reacciones no se hicieron esperar. Entre ellas, la del capitán y arquero del Junior, Sebastián Viera, quien pidió "por favor" evitar la violencia.



"No es sano, no es correcto. El resultado final nos compromete a todos: estadios vacíos, alejar a los niños del estadio, problemas sociales. Les pido solidaridad completa con todo el plantel del Deportivo Cali", tuiteó.



El Deportivo Cali es último en la tabla general con tan solo ocho puntos y muchas derrotas a la espalda que han tensionado en las últimas semanas la relación entre el club y sus aficionados. (EFE)

