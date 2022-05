¿Problemas entre Mbappé y Benzema? DT de Francia se pronunció ante el rechazo de Kylian al Real Madrid | Fuente: EFE

La decisión de Kylian Mbappé de renovar hasta 2025 con el PSG es "algo muy bueno para el esplendor de la Ligue 1" y "no le impedirá seguir creciendo", afirmó el entrenador de la Selección de Francia, Didier Deschamps, en el primer día de la concentración de los 'Bleus' para sus próximos partidos internacionales.

"Que Kylian se quede en la Ligue 1 es algo muy, muy bueno para el fútbol francés y para el esplendor de la Ligue 1 en el extranjero. Es francés, está unido (a su club)", declaró Deschamps en conferencia de prensa.

"El objetivo del PSG es el mismo que el de seis o siete grandes clubes, ser campeón en su país y ganar la Champions. Irse es una opción, pero hablamos de un jugador joven (23 años)", apuntó.

"Hoy distinto a lo de antes. Si haces una jerarquía de las grandes ligas, no es lo mismo que hace diez años. El hecho de no irse al extranjero no impide conseguir cosas muy grandes y seguir creciendo", aseveró el técnico campeón del Mundial 2018.

¿Benzema y Mbappé distanciados por el Real Madrid?

El Real Madrid de otro jugador francés, Karim Benzema, estaba muy interesado en Kylian Mbappé. Didier Deschamps confía que este asunto no genere tensiones en sus estrellas.

"Lo esencial es la unidad del grupo. Cada situación puede generar incomprensiones", reconoció.

Francia tiene cuatro partidos programados en junio, frente a Dinamarca, Croacia (en dos ocasiones) y Austria, dentro de su grupo de la Liga de Naciones de la UEFA, en la que los 'Bleus' son los vigentes campeones.

