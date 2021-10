Jürgen Klopp señaló que Mohamed Salah es mejor que Messi y Cristiano | Fuente: Liverpool

El Liverpool se dio un festín con el Watford al propinarle un 5-0 que los coloca en la parte alta de la Premier League tras las primeras ocho jornadas disputadas. Fue Mohamed Salah escogido como el mejor del partido, tras participar en los goles y poner uno más en su cuenta de forma fantástica.

Con un Liverpool venciendo en condición de visita por tres de diferencia, Mohamed Salah recibió el balón en el área y se encontró cercado por tres rivales. ‘Mo’ eludió y escapó hacia su derecha, realizó un recorte cuando amagó por tirar el centro y después definió con sutileza al palo externo de zurda. Golazo del ‘Faraón’, que llegó a las 7 conquistas en la actual Premier League, donde es el máximo anotador.

Salah, delante que Messi y Cristiano

Quien destacó la presentación del egipcio fue su entrenador Jürgen Klopp, que al ser consultado por el mejor futbolista del momento en la temporada 2021-2022, no dudó en escoger a Mohamed Salah por delante de figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Robert Lewandowski.

“¿Quién es mejor que él en este momento? Eso es claro (que Salah está en el TOP). Obviamente siempre hay discusión en este tipo de cosas. No tenemos que hablar de lo que Messi y (Cristiano) Ronaldo han hecho en el mundo del fútbol y por cuánto tiempo han dominado. Pero, en este momento, creo que es claro que no hay nadie mejor que él. No es solo una cosa desde ayer, lleva en este estado de forma desde hace un rato. Es lo suficientemente joven como para mantenerse así un poco más”, dijo Jürgen Klopp en ‘BT Sport’.

El inicio de curso de Salah es para resaltar. Leva 8 partidos consecutivos convirtiendo con el Liverpool. Suma 8 goles y 4 asistencias en la presente Premier League y con tanto al Watford igualó a Didier Drogba como el futbolista africano con más goles en la historia del torneo inglés.

Golazo de Mohamed Salah en el triunfo de Liverpool ante Watford | Fuente: Sport +





NUESTROS PODCASTS

¿Qué estudios se han realizado respecto a la combinación de vacunas? En varios países del mundo, incluido el Perú, se ha aprobado aplicar terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero ¿cuáles están aprobadas? El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.