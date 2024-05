México vs. Bolivia: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional 2024?

México vs. Bolivia EN VIVO: se enfrentan este viernes 31 de mayo en el estadio Soldier Field, en Chicago (Estados Unidos). El partido es de carácter amistoso internacional por la fecha FIFA y se jugará a partir de las 8:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por TUDN y Canal 5 en México y Estados Unidos. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Después de perder la Liga de las Naciones ante Estados Unidos, que le dio un baile en la final, los mexicanos se proponen ser protagonistas en la Copa América 2024. El seleccionador Jaime Lozano buscará la victoria, pero sobre todo observar a sus figuras jóvenes, como parte de la renovación del ‘Tri’, que jugará el torneo continental en el grupo B contra Jamaica, Venezuela y Ecuador.

Con la ausencia del arquero Guillermo Ochoa, quien jugó cinco Copas Mundiales, pero pasa por un momento bajo en su carrera, y sin los atacantes Hirving Lozano y Henry Martín, México jugará el certamen con una combinación de jóvenes y veteranos, con los cuales intentará superar a Bolivia.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Bolivia EN VIVO, por amistoso FIFA?

El partido México vs. Bolivia está programado para este viernes 31 de mayo en el Estadio Soldier Field, ubicado en Chicago. El amistoso internacional por fecha FIFA está pactado como preparación para la Copa América 2024 y comenzará a las 7:30 p.m. de México, 8:30 p.m. de Perú y 9:30 p.m. de Bolivia.

Bolivia, que jugará el grupo C de la Copa América contra Estados Unidos, Uruguay y Panamá, presentará un equipo con nueve novatos que tendrá una mayoría de futbolistas del club Bolívar, líder del torneo local, y no contará con figuras del The Strongest y del Always Ready, que participan en competencias sudamericanas.

El entrenador Antonio Carlos Zago busca un delantero que sustituya el goleador histórico de la selección, Marcelo Martins, quien se retiró. Contra México estará atento al trabajo de César Menacho y Carmelo Algarañaz.

¿A qué hora juegan México vs. Bolivia EN VIVO desde Sudamérica?

En Perú , el partido México vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

, el partido México vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m. En Ecuador, el partido México vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En Colombia, el partido México vs Bolivia comienza a las 8:30 p.m.

En Bolivia, el partido México vs Bolivia comienza a las 9:30 p.m.

En Venezuela, el partido México vs Bolivia comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido México vs Bolivia comienza a las 10:30 p.m.

En Argentina, el partido México vs Bolivia comienza a las 10:30 p.m.

En Brasil, el partido México vs Bolivia comienza a las 10:30 p.m.

En Paraguay, el partido México vs Bolivia comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido México vs Bolivia comienza a las 10:30 p.m.

¿Qué canales transmiten México vs Bolivia en vivo y en directo por amistoso FIFA en Chicago?

La organización del amistoso México vs Bolivia confirmó que el duelo podrá verse a través de las señales de ViX, TUDN, Azteca Deportes y Canal 5 Televisa en suelo mexicano, mientras que FBF Play lo llevará para territorio boliviano. En tanto, el minuto a minuto del encuentro estará a cargo de RPP.pe