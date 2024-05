De la Sub 21 a la mayor: Matteo Pérez Vinlöf fue convocado a la selección absoluta de Suecia

Salto mayor. El futbolista Matteo Pérez Vinlöf, de padre peruano y que pertenece a las filas del Bayern Munich, fue convocado de manera oficial por primera vez a la Selección Absoluta de Suecia.

Matteo Pérez Vinlöf, defensa de 18 años que se desempeña como zaguero y lateral izquierdo, había sido citado para el equipo Sub 21 de Suecia, selección de su país de nacimiento. No obstante, tras presentarse tres bajas por lesión en el elenco absoluto del elenco europeo, fue citado para incorporarse a los entrenamientos del cuadro mayor a cargo de Jon Dahl Tomasson.

La Sub 21 había participado durante la semana de parte de los trabajos de la selección nacional en Estocolmo, sin embargo, tras esta citación se sumará en Malmö a la concentración. Suecia, que no se clasificó para la Eurocopa 2024, enfrentará en la fecha FIFA de junio a Dinamarca (5 de junio) y Serbia (8 de junio).

¿Matteo Pérez ya no jugará por la Selección Peruana?

Matteo Pérez Vinlöf ha representando a Suecia en categorías menores y juveniles. Debido a la nacionalidad de su padre, tiene la posibilidad de ser parte de la Selección Peruana, la cual se ha mostrado interesada en contar con el defensa, que en esta temporada hizo su estreno con el equipo principal del Bayern Munich en la Bundesliga.

Esta convocatoria, sin embargo, podría acercar a un impedimento definitivo para que Matteo Pérez no juegue por Perú si llega a estrenarse en junio próximo con el elenco sueco. Existe el precedente con Gianluca Lapadula y el único cotejo amistoso que disputó con Italia en 2017. El ‘Bambino’ no fue citado más y tres años después hizo el trámite para representar de forma oficial a la ‘bicolor’.

“No sé qué pasará más adelante, pero mi enfoque está en Suecia ahora mismo. Hablé con gente de la Selección peruana y les dije que estoy con Suecia. Lo han respetado y no se habla más del tema”, declaró Pérez Vinlöf a Aftonbladet.

Matteo Pérez, convocado a la Selección de Suecia

Matteo Pérez jugó en el último curso con el Bayern Munich II (equipo de reserva del cuadro bávaro) y sobre el final de la campaña fue citado por el técnico Thomas Tuchel a los partidos oficiales del primer equipo. Ingresó a los 75’ en el triunfo sobre Wolfsburgo y fue al banco en la caída contra Hoffenheim. Para la siguiente temporada buscará ganarse un lugar en el club que estará ahora bajo la dirección de Vincent Kompany.

“Hay dos países que tengo en el corazón. Tengo un padre peruano y he crecido mucho con la cultura, pero me he criado en Suecia. Es un poco difícil, tengo que seguir mi corazón. Él respeta mi elección”, señaló.