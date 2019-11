México vs. Brasil por la final del Mundial Sub 17 | Fuente: @miseleccionmx

México vs. Brasil EN VIVO | Hoy domingo desde las 16:00 horas en México (5:00 p.m - hora peruana), el cuadro azteca se enfrentará a la verdeamarella en la final del Mundial Sub 17. No te pierdas este emocionante encuentro. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.