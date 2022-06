México vs Ecuador en amistoso internacional | Fuente: AFP

México vs Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO: ambos equipos se enfrentan este domingo, 5 de junio, en el estadio Soldier Field, en Chicago, en amistoso internacional por fecha FIFA. Este duelo es de preparación para ambas selecciones que han clasificados al Mundial de Qatar 2022. El cotejo está pactado para la 6:30 p.m. (hora peruana, mexicana y ecuatoriana).



El duelo entre México y Ecuador será transmitido por El Canal del Fútbol, TUDN, Azteca Deportes, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, Azteca 7, Blim TV. No te pierdas ninguna incidencia en la web de RPP.pe

Ecuador y México saldrán con la intención de mejorar el nivel mostrado en los sendos partidos amistosos que han disputado en tierras estadounidenses, durante el encuentro que sostendrán en Chicago como preparación para participar en el Mundial de Qatar.

Así llega Ecuador



Si bien, Ecuador se impuso 1-0 el jueves pasado a Nigeria en Nueva Jersey, su técnico, el argentino Gustavo Alfaro, aseveró que el nivel del equipo ronda apenas por el 30 por ciento de la respuesta que aspira alcanzar para el debut en Catar.



El equipo sudamericano se mostró incómodo en su propuesta de juego en gran parte del encuentro ante Las Super Águilas Verdes de Nigeria, en la primera ocasión en que los dirigidos por Alfaro se enfrentaban a un estilo de juego diferente, como el de los africanos.



Gracias al gol del defensa Pervis Estupiñán, tras el cobro perfecto de un tiro libre del atacante Ángel Mena, Ecuador pudo imponerse a Nigeria, cuya fortaleza física y velocidad complicó al equipo andino, de manera especial, en el segundo tiempo.



Alfaro dispondrá ahora de todas sus figuras para enfrentar a México, pues en el anterior partido tuvo complicaciones, pues varios jugadores llegaron sobre la hora debido a problemas con sus documentaciones u otros problemas.

México vs Ecuador: hora del partido en el mundo

Perú:18:30

México: 18:30

Ecuador: 18:30

Estados Unidos (Chicago): 18:30

Colombia: 18:30

Venezuela: 19:30

Bolivia: 19:30

Chile: 19:30

Paraguay: 19:30

Argentina: 20:30

Uruguay: 20:30

Brasil: 20:30

Así llega México



Por su parte, México que se impuso por 2-1 el pasado 28 de mayo ante Nigeria, en Texas, el jueves no logró frenar ni superar a Uruguay que terminó por imponerse con un holgado 3-0, lo que ocasionó las reacciones y críticas de la afición azteca.



Las críticas apuntaron a su seleccionador, el argentino Gerardo Daniel Martino, quien aseguró que su equipo no compite mal contra selecciones consideradas potencias, pero que aún así se comenten errores que sus rivales no cometen.



En los amistosos anteriores, Martino presentó dos alineaciones diferentes, con excepción del defensa César Montes que abrió de titular en ambos encuentros.

🔥 ¡Más motivados que siempre!



💪 Ya estamos pensando en nuestro próximo partido ante México el domingo en Chicago. #JuntosACatar🇪🇨 pic.twitter.com/y8ieoQW1bo — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 4, 2022

¿Cuándo y a qué hora juega México vs Ecuador?

México vs Ecuador chocarán en duelo vibrante el domingo, 5 de junio. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 6:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Soldier Field, en Chicago.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el México vs Ecuador?

El partido EN DIRECTO será transmitido por El Canal del Fútbol en Ecuador. En México lo puedes ver por TUDN, Azteca Deportes, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, Azteca 7, Blim TV.

México vs Ecuador: alineaciones probables



Ecuador: Hernán Galíndez; Byron Castillo, Félix Borja, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Carlos Grueso, Moisés Caicedo, Alan Franco, Jeremy Sarmiento; Alexander Alvarado y Michael Estrada.



México: Alfredo Talavera; Erick Aguirre, Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Luis Romo, Erick Gutiérrez, Edson Álvarez, Andrés Guardado; Santiago Giménez y Rodolfo Pizarro.