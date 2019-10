México vs. Panamá se enfrentan por la Liga de Naciones Concacaf. | Fuente: FEPAFUT - Twitter

México vs. Panamá disputará el encuentro por la cuarta fecha del grupo B de la Liga de Naciones de la Concacaf. El encuentro será este martes 15 de octubre a las 8:30 p.m. (hora peruana, mexicana y panameña) en el Estadio Azteca. El encuentro se podrá ver a través de TUDN y también podrás seguir todas las incidencias en la web de RPP Noticias.

El 'Tri' llega de golear 5-1 a Bermudas en la fecha anterior. Con goles de Uriel Antuna, Hirving Lozano, Héctor Herrera y un doblete de José Juan Macías, México se llevó su primera victoria en el campeonato de la Concacaf.

Por su parte, Panamá no juega un encuentro desde la fecha 2 de la Liga de Naciones. El conjunto centroamericano cayó 2-0 ante la propia Bermudas el 8 de septiembre. Con un doblete de Nahki Wells a los 22 y 61 minutos, los panameños no pudieron obtener los tres puntos. El volante de Universitario de Deportes, Alberto Quintero, no fue convocado debido a una lesión.

México vs. Panamá: alineaciones probables

México: Rodolfo Cota; Jorge Sánchez Ramos, Néstor Araujo, Carlos Salcedo, Cristian Calderón; Carlos Rodríguez, Héctor Herrera, Sebastián Córdova, Uriel Antuna, Hirving Lozano; José Juan Macías.

Panamá: José Calderón; Michael Murillo, Adolfo Machado, Harold Cummings, Erick Davis; Armando Cooper, Rolando Botello, Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas; Gabriel Torres, Rolando Blackburn.

Estadio: Azteca de la ciudad de México