La tragedia que originó la fobia al mar de Michael Jordan: "Casi tuve que romperle la muñeca y se ahogó" | Fuente: Twitter

El nombre de Michael Jordan ha sonado con más fuerza que nunca luego de las diversas historias que se cuentan sobre su vida en el documental The Last Dance, sin embargo, hay una que no se cuenta en la serie y es quizás la más dolorosa por la forma en cómo sucedió y las futuras secuelas que dejó en la leyenda de la NBA.

Hoy ha salido a la luz una entrevista poco conocida de Michael Jordan para la revista Playboy en 1992 en la que habló sobre cómo la trágina muerte de un amigo suyo lo llevó a tenerle fobia al mar. "Fui a nadar con un buen amigo. Estábamos jugando con las olas cuando vino una enorme que lo arrastró. Él me agarró. Fue una presa muy fuerte, la llaman la presa de la muerte. La forma en la que agarra alguien que va a morir… Casi tuve que romperle la mano porque me iba a arrastrar con él. Murió y no me meto en el agua desde entonces", contó el ganador de siete anillos de la NBA.

Desde entonces, Michael Jordan contó cómo cambió su vida en relación al mar. "No me subo a un barco sin chaleco salvavidas. Ni me subo a barcos pequeños, tiene que ser uno grande. No me llevo bien con el agua. Todo el mundo tiene alguna fobia, la mía es que no me gusta nada el agua”, confesó Michael.