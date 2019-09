Michael Owen cuando era dirigido por Capello en la Selección de Inglaterra. | Fuente: Twitter

El exgoleador inglés Michael Owen, ganador del Balón de Oro 2001, contará de todo en su libro. Uno de los temas más saltantes es su mala relación con el que fue su entrenador en la Selección de Inglaterra, Fabio Capello.

Owen criticó duramente a Capello. Asegura que le causó un daño estratosférico a su carrera y al fútbol inglés. "Acabó con mi carrera en Inglaterra, pero ésa no es la razón por la que creo que es basura. Cuando reunió al equipo para su primer entrenamiento, lo primero que notamos es que era muy estricto con el tema de la comida y lo segundo que no sabía hablar ni una palabra en inglés”, indicó.

“Todos nos mirábamos unos a otros. Yo pensaba: "¿Cómo nos va a dirigir este tipo?" Mirando hacia atrás, no tengo ni idea de qué hizo la FA nombrando a alguien que no sabía hablar inglés"", agregó Owen hablando sobre su libro en 'The Mirror'.

El exatacante recordó que Capello lo envió a la banca para jugar solamente 15 minutos. “La prensa estaba por todas partes preguntando si me había explicado por qué y qué me había dicho. Se dieron cuenta de que yo n estaba contento y les dije que no me había dicho nada porque no sabía hablar inglés. Estaba de muy mal humor”, aseguró.

“No es coincidencia que no me eligiese de nuevo. Sentía que creía que tenía que cambiar algo como seleccionador y ese algo era Michael Owen. Cuando miro atrás siento mucho resentimiento”, finalizó.