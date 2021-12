New York City campeón de la MLS 2021 | Fuente: @NYCMayor

El campeón New York City FC comenzará la defensa de su título al visitar al LA Galaxy el próximo 27 de febrero en su debut en la temporada 2022 de la MLS del fútbol estadounidense, que reveló este miércoles su nuevo calendario.



New York City FC se convirtió el pasado 11 diciembre en el primer equipo de Nueva York en obtener una MLS Cup, de la mano del defensa peruano Alexander Callens, quien anotó el penalti definitivo que firmó la corona sobre el Portland Timbers del entrenador venezolano Giovanni Savarese.



Otro duelo importante para el City en la fase regular de la siguiente campaña será el próximo 17 de julio cuando sea visitante ante su rival, el New York Red Bulls.



La MLS informó que la fase regular se disputará del 26 de febrero al 9 de octubre, fecha en la que se jugará el 'Decision Day', la última oportunidad para clasificar a la siguiente ronda.



La postemporada arrancará enseguida y el campeón se conocerá en la final del 5 de noviembre, dos semanas antes de que se inaugure el Mundial Catar 2022.







Charlotte FC se convertirá en febrero en el equipo 28 de la Liga, formará parte de la conferencia este y su primer duelo será el 26 de febrero al visitar al DC United.



También, el Nashville SC abrirá su nuevo estadio, el Nashville SC Stadium, con capacidad para 30.000 espectadores, la mayor para un inmueble exclusivo de fútbol en Estados Unidos, en un encuentro ante el Philadelphia Union el primero de mayo.



El campeonato anunció que la semana de rivalidades se llevará a cabo del 8 al 17 de julio, con los partidos LAFC-LA Galaxy, Seattle Sounders-Portland Timbers, Charlotte FC-Nashville SC, LA Galaxy-San José Earthquakes, Atlanta United-Orlando City y el mencionado New York Red Bull-New York City FC.



Minnesota acogerá en el Allianz Field el Juego de Estrellas el 10 de agosto, encuentro en el que aún no se define al rival que enfrentará a las figuras de la Liga.

(Con información de EFE)

