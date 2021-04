Juan Cala fue denunciado por presuntos insultos racistas | Fuente: LaLiga

El jugador del Cádiz CF, Juan Cala, negó haber insultado con términos racistas al francés Mouctar Diakhaby durante el partido con el Valencia y amenazó con emprender acciones legales ante el "linchamiento" que aseguró estar sufriendo.

"Hay dos opciones: o (Diakhaby) se lo ha inventado o que cuando yo me dirijo a él y le digo 'déjame en paz' lo entiende mal, entiende lo que él dice. Luego intento calmarlo dos veces para explicarle que no he dicho eso y se produce un circo. "Nunca, nunca he dicho 'eres un negro de m...', y eso está bastante claro. Hay 20, 25 cámaras en un campo de fútbol, no sé cuántos micrófonos, 22 jugadores, un equipo arbitral... Cuando él supuestamente recibe el insulto hay siete y ocho jugadores alrededor de donde estamos y nadie se entera”, explicó el futbolista español este martes en rueda de prensa.

Juan Cala continuó su defensa y pidió "hilar muy fino" en el caso porque se está "creando un precedente bestial". "Sin pruebas, sin nadie que lo escuche en el campo, que pase esto en un estadio vacío.... Yo busco que se esclarezcan los hechos para que se demuestre una cosa u otra. Eso está haciendo LaLiga, está haciendo el Cádiz y estamos haciendo todos", dijo.

Tras lo ocurrido con Mouctar Diakhaby, Juan Cala recordó llevar más de 12 años de carrera en cuatro ligas diferentes sin haber tenido un caso similar. Por lo que avisó que acudirá a los tribunales.

"Emprenderé acciones legales contra toda persona que haya intentado jugar con mi imagen y mi honor. Desde el domingo mi abogado está recopilando datos y emprenderé acciones legales contra todo el mundo (...) Voy a defender mi honor y mi inocencia hasta el final y no voy a dejar que estoy caiga en saco roto", sentenció.

🗣️ @JuanCala_16: "Voy a defender mi honor y mi inocencia" — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 6, 2021





