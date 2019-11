Para volver por todo lo alto: los 5 fichajes que quiere Mourinho para el Tottenham | Fuente: AFP | Fotógrafo: IAN KINGTON

José Mourinho fue oficializado como nuevo entrenador del Tottenham luego que el cuadro londinense confirmara la salida del argentino Mauricio Pochettino tras cinco años. Ahora, 'Mou' asume un nuevo reto en su carrera y ya tiene apuntado a los nombres a fichar para su nuevo proyecto.

El diario 'The Sun' señala que Mourinho sigue desde hace mucho tiempo a Kalidou Koulibaly (Nápoli), central senegalés por el que el cuadro italiano pide cerca de 100 millones de euros. El lateral derecho es otra posición a reforzar y el elegido es Youcef Atal (Niza), quen tiene un valor de mercado de 23 millones de euros y viene cuajando una gran temporada en Francia.

Con la inminente partida de Christian Eriksen, es necesario reforzar el mediocampo y dos nombres son fijos en la lista de Mourinho: Declan Rice (Wes Ham) que cuesta unos 50 milliones de euros y Bruno Fernandes (Sporting Lisboa) que cuesta unos 60. Ambos son seguidos por los principales clubes de Europa.

José Mourinho sabe que es necesario fichar a un crack para que sea la estrella del equipo y en ese sentido no se descarta que se haga un intento por Paulo Dybala, la joya de la Juventus. Así, 'The Special One' ya comenzó a trabajar en su nueva casa. Toca ver cómo le va.