Busca la Copa del Mundo en la región. El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, reiteró este martes su respaldo a la candidatura conjunta que presentaron Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile para albergar el Mundial 2030 y aseguró que la región volverá a los orígenes del fútbol.



El titular del organismo rector del fútbol sudamericano se refirió a la aspiración de estos países de cara al Mundial 2030 durante su intervención en la ceremonia de inauguración del centro de alto rendimiento para el fútbol femenino de la Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP), a la que asistió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.



"Yo creo que es digno, en realidad, de que la propia FIFA asuma la responsabilidad de llevar adelante un gesto para honrar aquella memoria", afirmó Domínguez en alusión a los dirigentes que impulsaron la construcción del estadio Centenario de Montevideo, que en julio de 1930 fue escenario del primer mundial de fútbol.

Conmebol, un solo punto hacia el Mundial 2030

Unánime respaldo de Sudamérica a la reelección de Gianni Infantino en la presidencia de la @FIFAcom.



"Podrán haber estadios muy lujosos y, de hecho, los hay; muy modernos y, de hecho, los hay. Podemos inclusive hasta pensar que hay otros países que pueden hacer una réplica del Centenario, pero el Centenario hay uno solo en el mundo", afirmó.



En ese contexto, argumentó que la "historia no se compra con el dinero" y "el lujo no hace historia".



"Lo que nosotros podemos prometerle al a todo el mundo, presidente Infantino, es volver a los orígenes y mostrar dónde nació y cómo se jugaba", sostuvo Domínguez, quien defendió el "volver a la esencia".



"Sudamérica está lista, los cuatro países estamos listos, para traer el Mundial 2030", complementó el mandamás de Conmebol.



La candidatura conjunta de los cuatro países sudamericanos, que pugnará con la que protagonizan España, Portugal y Ucrania, lleva el lema "Mundial Centenario", como pretendido homenaje a los 100 años de la primera cita mundialista. Por el momento, no hay una fecha establecida de parte de FIFA para conocer qué candidatura será sede del certamen. (EFE)

