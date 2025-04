Sergio Ramos apunta alto: quiere coronarse campeón del Mundial de Clubes con el Monterrey

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Apunta alto. Sergio Ramos, defensa español del Monterrey, aseguró que su próximo objetivo es coronarse campeón del Mundial de Clubes con el equipo mexicano.

En una entrevista concedida a FIFA, el exjugador de Real Madrid y PSG dijo ser una persona optimista y que siempre piensa en ganar. Por ello, espera consagrarse con los Rayados.



"En mis últimos años en el fútbol quiero terminar ganando. Soy una persona muy optimista que piensa a lo grande. Para asumir la derrota siempre hay tiempo, pero siempre pienso en ganar, el equipo saldrá con esa mentalidad", dijo Ramos.



Ramos y la importancia del Mundial de Clubes

Ramos, quien se incorporó a Monterrey en febrero, se enfrentará en la fase de grupos al Inter de Milán y River Plate, rivales a que los considera "muy importantes, con mucho nombre y con mucha historia".



"A mí siempre me genera una emoción extra jugar este tipo de competiciones. Esta es nueva por el formato, pero ya requiere un nivel de concentración muy alto porque cualquier pequeño detalle te deja fuera", afirmó el sevillano.



Además, el 180 veces internacional con España recalcó la importancia de que el torneo se dispute en Estados Unidos.



"Todo lo que sea que el mundo estadounidense conozca un poco más ese fanatismo por el fútbol, es un acierto. En Europa, quizás, lo tenemos un poco más incrementado, pero en EE.UU., con la cantidad de gente, y el fútbol americano, la NBA, quizás el fútbol no tenga el mismo alcance", señaló.



Más allá de la motivación extra que aporta el Mundial de Clubes y defender los colores de su nuevo equipo, Ramos se mostró entusiasmado con la posibilidad de levantar un nuevo trofeo.



"Cuando Gianni Infantino (presidente de la FIFA) presentó el nuevo trofeo con Donald Trump (presidente de EEUU), me emocioné. Tiene una belleza hermosa. Es una fuente de motivación más por la que vine a México", finalizó.

