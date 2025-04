"Por incitar a la violencia": Alianza Lima presentó un reclamo por polémica celebración de Fabián Bustos en el clásico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima presentó un reclamo por la polémica celebración del entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, en el clásico del fútbol peruano que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 7 del Torneo Apertura 2025.

Dentro del oficio elaborado y dirigido a la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el club blanquiazul califica que Fabián Bustos "incitó a la violencia y provocó al público" tras su festejo.

Recordemos, que el gol de José 'Tunche' Rivera decretó el empate de Universitario ante Alianza en la recta final del partido. Esta anotación generó el lamento de los jugadores blanquiazules y una tremenda polémica armada por Bustos.

El entrenador argentino de 56 años no dudó en llevarse las manos a las orejas y provocar a los hinchas de Alianza, que al observar su accionar, lo reprocharon con silbidos. Si bien es cierto que la anotación significó un punto de oro para la 'U', esta provocación pudo evitarse en medio del candente ambiente en Matute.

Fabián Bustos se defendió

Fabián Bustos respondió sobre la celebración que realizó tras el empate de José Rivera ante Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto.

En su explicación, el entrenador de Universitario aseguró que no le faltó el respeto a los hinchas de Alianza y que su festejo se dio luego de recibir cánticos xenofóbicos.

“Recibí botellazos, recibí un montón de insultos, es un festejo de fútbol normal, sin faltar el respeto ni insultar como si me insultan a mí. Están los cánticos xenofóbicos, han sancionado a un jugador del rival en la Libertadores por eso y de eso hubo un montón y yo nunca respondí nada”, manifestó en conferencia.

La opinión de Néstor Gorosito

Néstor Gorosito, entrenador de Alianza, indicó sobre Bustos que "cada uno obra como le parece. Yo no soy quién para juzgar a los demás. El cariño que me quiero ganar del hincha es por resultados, no por hablar mal de los colegas", agregó.

En otro momento, el DT Gorosito prefirió no calificar el accionar de Bustos, que luego explicó su festejo. "No sé si está bien o mal. No me gustaría meterme en un terreno que no me corresponde", culminó.