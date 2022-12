Luka Modric | Fuente: EFE | Fotógrafo: JUAN IGNACIO RONCORONI

Este miércoles Croacia se medirá ante Argentina por la semifinal del Mundial Qatar 2022 y, por su parte, Luka Modric, capitán y volante del cuadro croata, ofreció una entrevista previo a este importante encuentro y se refirió a su futuro profesional como jugador del Real Madrid.

El jugador de 37 años indicó: "Los hinchas de Real Madrid pueden estar tranquilos, voy a tener unos días de descanso que van a ser suficientes para volver bien en la siguiente temporada". En tanto a la posibilidad de que se retire en la 'Casa Blanca', agrego: "Claro que me gustaría retirarme en el Madrid, lo he dicho mucha veces. No se puede decir nada cien por cien, pero esa es mi idea y es un sueño para mí".

Por otro lado, Modric indicó que, de momento, se encuentra centrado en el Mundial: "Estoy en el Mundial, muy centrado en Croacia. Lo que pasará vamos a ver, hay suficiente tiempo para hablar de todo. Pasará lo que tenga que pasar, no hay ninguna preocupación con esto".

Semifinales del Mundial Qatar 2022:

La primera semifinal será entre Argentina y Croacia este martes 14 de diciembre a partir de las 2:00 pm (hora peruana). Mientras que la segunda semifinal enfrentará a Francia ante Marruecos el miércoles 15 de diciembre a partir de las 2:00 pm (hora peruana). Una vez que se conozca a los finalistas, el partido por el tercer lugar será el sábado 17 de diciembre a las 10:00 am (hora peruana) y la gran final de la Copa del Mundo se jugará el domingo 18 de diciembre a las 10:00 am (hora peruana).