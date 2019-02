La FIFA le daría la organización a Brasil, Perú no cumple con los requisitos solicitados. | Fuente: FPF

La decisión de la FIFA de quitarle la sede del Mundial Sub 17 a Perú cayó como un baldazo de agua fría en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El máximo organismo del futbol adujó temas de infraestructura, mientras que desde la Videna señalaron que todo se debió a un "tratamiento de impuestos".

Además de la FIFA y la FPF, el Gobierno del Perú también era parte involucrada en el desarrollo del evento a través del Ministerio de Educación. Por ello, el ministro del sector Daniel Alfaro conversó con RPP Noticias para dar su opinión sobre la desafortunada decisión que llegó desde Zúrich.

"Realizamos un plan de infraestructura que nosotros elaboramos y que firmamos junto con los representantes de la FIFA. El plan que tenían como especificidad entregar los estadios hasta el 30 de septiembre de acuerdo con los cronogramas que pusieron. Nosotros estamos cumpliendo con la infraestructura", explicó el ministro Daniel Alfaro.

Por otro lado, en relación con lo señalado por la FFP sobre un tema de impuesto como traba para el desarrollo del evento, el titular de la cartera manifestó: "de los ocho requisitos que pidieron, nosotros cumplimos siete. El octavo era una exención tributaria para todos los participantes del evento, algo que excede las competencias del Ejecutivo. Estábamos gestión el proyecto de ley para esas exenciones".

"Hemos cumplido con las funciones, pero lamentamos el hecho de que ya no se realice el Mundial Sub 17 en nuestro país", preció el titular del Ministerio de Educación. Por otro lado, respecto al Sudamericano Sub 17 aclaró que su sector ni el IPD participan de la organización.