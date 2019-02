"A seis meses del Mundial Sub 17, la FIFA le quitó la sede a Perú", "FIFA retira Mundial Sub 17 a Perú y escoge a Brasil para sede del torneo", "Le sacaron la Copa a Perú". Estos son algunos de los titulares de la prensa internacional sobre la decisión de la FIFA de retirarnos la sede del Mundial de la categoria, programado del 5 al 27 de octubre, por no "lograr la totalidad de requisitos solicitados", anunció este viernes la Federación Peruana de Fútbol (FPF).



El Comité Organizador afirmó que, "a pesar de los grandes esfuerzos" desplegados, "no se ha podido lograr la totalidad de requisitos solicitados por la FIFA".



La FPF agregó que la FIFA reconoció los esfuerzos de esta entidad, la FPF, el Comité Organizador Local y el gobierno peruano, y los alentó a continuar con su plan de infraestructura para cumplir con los requerimientos de una nueva candidatura en el futuro.



Las autoridades del fútbol peruano se comprometieron a buscar la sede de un torneo internacional en 2021, cuando el país celebrará el bicentenario de su independencia.



Perú organizó el Mundial sub'17 en 2005, que ganó México con un equipo en el que destacaron Carlos Vela y Giovani Dos Santos.