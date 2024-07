Murió a los 54 años el brasileño Moacir, exjugador de Atlético de Madrid y el Sevilla

O Galo lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Moacir, nessa madrugada (20), aos 54 anos.



Meio-campista formado no Clube, Moacir Rodrigues Santos fez 199 partidas e marcou 24 gols com nossa camisa em duas passagens. Foi três vezes campeão mineiro (1988/89/91) e… pic.twitter.com/jv0TQ9Uptz