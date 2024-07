¿Se dará? Jude Bellingham intenta convencer a Trent Alexander-Arnold para fichar por Real Madrid

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid sigue planificando la próxima temporada y en reforzar la plantilla tras la llegada de Kylian Mbappé. El presidente Florentino Pérez busca no pagar de más en sus nuevas contrataciones y por eso entran en su radar jugadores jóvenes o consagrados que estén en el final de su contrato.

Uno de ellos es Trent Alexander-Arnold, al que Jude Bellingham está intentando convencer para que llegue al Real Madrid a costo cero pues el lateral inglés vivirá su última temporada en Liverpool.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Medios como Bild de Alemania afirman que ya han empezado los contactos entre el jugador y Real Madrid gracias a la intermediación de Bellingham. El ingles The Independent, por su parte, apunta que el centrocampista merengue intenta convencer al defensa hablándole bien del Madrid. La operación no sería sencilla ya que el Liverpool intentará retenerlo a toda costa para no perderlo gratis.

📈 El @RealMadrid es la marca de fútbol más valiosa y la más fuerte del mundo según @BrandFinance.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 17, 2024

La idea del Real Madrid con Trent Alexander-Arnold

Si el interés de la 'Casa Blanca' es tener antes al jugador, se supo que el club 'red' ha decidido fijar el precio de venta de su estrella Trent Alexander-Arnold en 80 millones de euros, pero la posición merengue es clara: quiere al jugador sin costo y no hay apuro pues tienen esa posición bien cubierta con Dani Carvajal.

Otro jugador que está en la mira es Alphonso Davies. El canadiense también acaba contrato en 2025 con Bayern Munich y afronta su última temporada sin haber renovado.

NUESTROS PODCAST

¿Qué ocasionó la extinción de buitres en la India?

La casi extinción de los buitres de la India pudo haber provocado la muerte de medio millón de personas en solo 5 años… ¿Qué ocurrió?