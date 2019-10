Neymar y Dani Alves han compartido vestuario en la Selección de Brasil. | Fuente: IC

Dani Alves es uno de los futbolistas que más conoce a Neymar. El lateral del Sao Paulo, además de compartir un gran número de convocatorias de la Selección de Brasil con el delantero del PSG, fue su compañero tanto en el Barcelona como en el PSG y han compartido varios momentos memorables juntos.

Por ello, Dani Alves fue consultado sobre Neymar en una charla que tuvo con el programa brasileño 'Grande Circulo'. El marcapunta de 36 años señaló que 'Ney' es una persona muy sensible, aunque aseguró que por eso mismo debe posicionarse firmemente al momento de que se digan imprecisiones sobre él.

"A veces, para no provocar sensibilidad, Neymar se retira de un ambiente. A pesar de todo lo que piensan, él es un niño y una persona muy sensible. Le afectan muchas cosas y a veces ellas no son justas, pero por eso tiene que plantarse. Cuando dicen algo que no está bien sobre ti debes dar la cara, la gente tiene que aprender a respetarlo", dijo.

Neymar, en estos momentos, se encuentra recuperando de una lesión que sufrió en la última fecha FIFA con la Selección de Brasil. Mientras tanto, Dani Alves la está pasando bien en Sao Paulo: ha jugado once partidos desde su llegada y el equipo se ubica cuarto en el Brasileirao.