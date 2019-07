Neymar no se presentó al inicio de la pretemporada del PSG este 8 de julio. | Fuente: AFP

El PSG no le cierra las puertas a una salida de Neymar en este periodo de transferencias. En diálogo con el diario francés Le Parisien, Leonardo, director deportivo del cuadro parisino, dio a conocer que el brasileño podría dejar el equipo si es que llega una propuesta positiva para todos los involucrados en la negociación y también reveló que tuvieron contacto con el FC Barcelona.



"No hemos recibido ninguna oferta por Neymar pero tuvimos contactos muy superficiales con el FC Barcelona. Ellos djeron que querían comprar, pero nosotros no éramos vendedores. No vimos que ellos estaban realmente en una posición de comprador. Él puede dejar el PSG si hay una oferta que se adapte a todos pero, hasta la fecha, no sabemos si alguien quiere comprarlo o a qué precio. Además, todo eso no se hace en un solo día", dijo.

Asimismo, el directivo del PSG comentó sobre la ausencia de Neymar en las prácticas lideradas por Thomas Tuchel y señaló que analizarán las medidas a tomar. Además, manifestó que su no presencia cree que se debe a un compromiso publicitario.

"Neymar no estuvo en la reanudación de los entrenamientos, tuvo que llegar y no llegó. Estudiaremos las medidas que se tomarán, como se habría hecho para cualquier empleado. La explicación para su ausencia es que se comprometió con un patrocinador, pero estas no eran fechas acordadas con el club. Las vacaciones han sido hasta el 8 de julio y no ha venido. No sé cuando volverá", sentenció.