Neymar tiene contrato vigente con el PSG. | Fuente: EFE

Acalló los rumores. El futuro de Neymar ha sido muy manoseado en los últimos meses, llegando incluso a deslizarse la posibilidad de que llegue a vestir la camiseta del Real Madrid. El padre del jugador brasileño tuvo que salir al frente para confirmar el club donde jugará su hijo las próximas temporadas.

"Neymar no irá al Real Madrid", declaró enfáticamente Neymar Da Silva, padre y representante del delantero al programa Grande Círculo de Brasil. Además, señaló que el jugador sigue y seguirá en su actual club. "Es el PSG quien le paga a mi hijo el sueldo y las primas que figuran en su contrato", añadió.

En esa misma línea, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, fue tajante al señalar que su principal estrella no abandonará el equipo. "El Real Madrid sabe perfectamente que Neymar no está en venta y que el jugador no se irá del PSG esta temporada. Tenemos una relación fantástica con Neymar y con su padre y está construida para que dure mucho tiempo", manifestó en entrevista con Marca.

Por otro lado, el padre de Neymar también aclaró las razones que llevaron al jugador a dejar el Barcelona. "Mi hijo no se fue del Barca por sentirse a la sombra de Lionel Messi. Cuando recibió una llamada del Emir y le mostró su interés por tener una nueva estrella y un equipo ambicioso, lo muy tuvimos en cuenta", explicó.