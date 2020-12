Neymar tiene contrato en el PSG de Tuchel hasta mediados de 2022. | Fuente: AFP

Neymar es figura del PSG desde mediados de 2017, fecha en la que le dijo al Barcelona que quería salir del club, pese a ganar títulos previamente como la Champions League y LaLiga. En la tienda parisina, el delantero brasilero lo ha ganado todo a nivel local, aunque tiene la deuda de levantar la Copa de Europa con los franceses.



Pese a que es uno de los más veteranos en el PSG, Neymar no lleva la capitanía en su equipo. Por ello, el director técnico Thomas Tuchel fue consultado en rueda de prensa y no tuvo problemas en contestar en relación al internacional con la Selección de Brasil. Lo tiene claro.

"Sinceramente no está entre los cinco capitanes (Marco Verratti, Kylian Mbappé, Marquinhos, Keylor Navas y Presnel Kimpembe) porque no quiero que tenga muchas cosas en la cabeza. No quiero que se distraiga. Es un artista en el campo y no quiero que piense mucho en cosas de la organización", dijo Tuchel sobre Neymar en declaraciones que recoge el diario Mundo Deportivo.

Neymar solo se concentra en jugar en PSG

Neymar gana más de 30 millones de euros al año en PSG. | Fuente: EFE

Asimismo, el exDT del Borussia Dortmund comentó que lo que le gusta es que 'Ney' tenga libertad completa en hacer lo que quiera. "Lo que me gusta es que se mantenga tranquilo y concentrado. Que juegue siempre con libertad y personalidad", añadió el estratega alemán.

De otro lado, se espera que Neymar sea titular en el partido que este domingo tendrá PSG frente al Olympique Lyon en Parque de los Príncipes por la Ligue 1. Posteriormente, el lunes conocerá a su rival en los octavos de final de la Champions League 2020.