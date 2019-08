Neymar tiene que definir su futuro antes del 2 de septiembre, que es cuando se cierra el libro de pases. | Fuente: AFP

El Barcelona, tras varios intentos por concretar la vuelta de Neymar en este libro de pases, estaba a la espera de un movimiento de parte del brasileño que manifieste sus ganas de retornar al club blaugrana. No obstante, después de mucho tiempo, 'Ney' le cumplió el deseo a los dirigidos por Ernesto Valverde: le dijo al PSG que no piensa a ir otro equipo que no sean ellos.

Según el diario español Marca, Neymar conversó con Leonardo, director deportivo del PSG, y le comunicó su intención de ir únicamente al Barcelona. El delantero nacido en Sao Paulo se lo dijo tras tener conocimiento de que representantes de la entidad catalana iban a viajar a París para volver a hablar con gente del elenco francés.

De esta forma, más allá de dejar en claro su deseo de incorporarse al Barcelona, Neymar también descartó la posibilidad de ser contratado por el Real Madrid. La 'Casa Blanca' también hizo propuestas por el atacante de 27 años en este periodo de transferencias, pero estos no terminaron por convencer ni al jugador ni al PSG.

Por su parte, Neymar espera que su futuro se defina lo antes posible. El libro de pases se cierra este 2 de septiembre y, si es que el Barcelona no llega a un acuerdo con el PSG, al brasileño no tendrá otra opción más que continuar en las filas del cuadro dirigido por Thomas Tuchel.