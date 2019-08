Neymar no pudo participar en la Copa América 2019 con la Selección Brasileña por lesión. | Fuente: AFP

Neymar ha dejado en claro a su entorno que su intención es salir del PSG en este periodo de transferencias al sentirse incómodo en el club. Sin embargo, Thiago Silva, referente del cuadro parisino y compatriota de 'Ney', reveló que le ha pedido a su compatriota que no cambie de aires y expresó su deseo de que el libro de pases finalice lo antes posible.

"Neymar es un jugador indispensable para el PSG. No puedo involucrarme en el tema de él con el club, pero espero que se quede. Ya le he pedido que no se vaya, pero es difícil decírselo a cada rato. No sé qué es lo que realmente está pasando, solo quiero que el libro de pases se cierre porque ya no soporto más este asunto", dijo el defensor en 'RMC'.

Por otra parte, Thiago Silva se refirió al disgusto que están empezando a tener los seguidores del PSG contra Neymar. Si bien consideró complicado dar una opinión al respecto, aseguró que los hinchas terminarán contentos con él si es que muestra el mismo nivel que la temporada anterior.

"Es difícil hablar de esta situación, ya que los hinchas hablan mucho con el corazón. No obstante, si Neymar regresa y empieza a ayudar al club de la misma manera que la temporada pasada, los fanáticos van a estar muy felices con él. Todavía puede aportarle al PSG y, si se va, fortalecería a un equipo que tiene el mismo objetivo que nosotros. Para mí, eso no sería nada bueno", sentenció.