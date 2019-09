Neymar es el fichaje más caro de la historia del fútbol. | Fuente: Twitter

El frustrado pase de Neymar a Barcelona fue un golpe duro para el crack brasileño, que incluso lloró el último sábado cuando se enteró de que no ficharía por el cuadro azulgrana, según el programa El Chiringuito de España.

"El sábado por la mañana estaba llorando en su casa", señaló el periodista Quim Domenech, especialista en lo que se refiere el Barcelona.

"Cuando el Barza comunica que no lo fichará él estaba hundido, llorando", agregó Domenech, que indicó que París Saint Germain (PSG) le comunicó a Neymar que si el Barcelona no pagaba 300 millones de euros, el traspaso no se concretaría.

'Ney' viajó a Estados Unidos para incorporarse a los entrenamientos de la Selección de Brasil, que enfrentará a Colombia y a la Selección Peruana.

La estrella de 27 años es el fichaje más caro en la historia del fútbol a su llegada al PSG en el 2017. La operación alcanzó los 222 millones de euros.