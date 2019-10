Neymar ha anotado cuatro goles en la presente temporada con el PSG. | Fuente: AFP

Si es que hay algo que Neymar dejó en claro durante el último libro de pases fue su intención de continuar en el PSG. Tras dos temporadas en el elenco parisino, el delantero brasileño tenía muchas ganas de retornar al Barcelona pero las negociaciones entre el club culé y el cuadro de Thomas Tuchel no prosperaron.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el medio italiano 'Gazzetta dello Sport' dio a conocer que Leonardo, director deportivo del PSG, está en conversaciones con el padre de Neymar para que el jugador extienda su vínculo. Si bien el contrato del atacante nacido en Sao Paulo dura hasta 2022, en la institución francesa buscan imponer una nueva cláusula y esperan que este diálogo llegue a buen puerto.

Esto no necesariamente significa que Neymar ya no regresará al Barcelona. El propio jugador del PSG aún no se ha pronunciado en relación a su intención de regresar al plantel blaugrana desde el final del libro de pases, pero en medios europeos no se ha mencionado que ya ha descartado hacerlo pensando en la próxima temporada.

Por lo menos, en el Barcelona han mencionado que no podrán concretar la vuelta de Neymar en el periodo de transferencias. No obstante, aún falta mucho para que finalice la temporada y podrían haber más clubes que se unan a la puja por el atacante de 27 años.