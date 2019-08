Neymar no sumó minutos en el primer partido del PSG en la Ligue 1. | Fuente: Daily Times

En el PSG son conscientes de que Neymar no se siente a gusto en París, pero aún así Thomas Tuchel espera que él siga en su plantel. En una entrevista con Canal Football Club, el estratega alemán habló sobre la obligación en la que se ven de encontrar alternativas al atacante brasileño y también se pronunció sobre su futuro en club.

Después de mencionar que existen posibilidades de que Neymar se mantenga en las filas del PSG, Thomas Tuchel expresó una vez más su intención de que el futbolista siga en el equipo en esta temporada. Incluso, indicó que no dormirá si es que su salida de la institución se termina concretando.

"La realidad es que debemos encontrar soluciones sin Neymar, aunque sabemos que no es posible perderlo y hallar a otro chico que haga lo mismo que él. No tengo noticias sobre su futuro, pero es posible que se quede. Sin embargo, yo lo amo y quiero seguir jugando con él, al igual que con Kylian Mbappé y todos los demás. Si se va, no dormiré", dijo.

Neymar no fue tomado en cuenta para el primer partido del PSG en la Ligue 1, que terminó con un marcador a favor de ellos por 3-0 ante el Nimes Olympique. El próximo cotejo del cuadro parisino, con el cual 'Ney' podría debutar en esta temporada, será frente al Stade Rennes en condición de visitante el domingo 18 de agosto.