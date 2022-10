Neymar acudió a testificar en el juicio por su fichaje de Santos a Barcelona en 2013 | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

La historia entre los protagonistas del Clásico pudo ser distinta, con un personaje central. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confesó este martes en la declaración como testigo en el juicio por el 'caso Neymar' en Barcelona que el club blanco negoció con el brasileño para ficharlo.

Con una gran aparición en los primeros años de su carrera, con la camiseta del Santos de Brasil, Neymar despertó el interés de los grandes clubes del mundo, entre ellos el Real Madrid y Barcelona. No obstante, el brasileño "quería ir al Barça", aseguró el presidente del cuadro merengue.





Florentino Pérez participó por videoconferencia en la segunda sesión del juicio que empezó este lunes en la Audiencia de Barcelona, en el que Neymar y los expresidentes del Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, se enfrentan a cinco años de cárcel por presunta corrupción y estafa en el traspaso del jugador al elenco azulgrana desde el Santos en 2013.

"Los jugadores van donde ellos quieren y en ese caso yo creo que Neymar quería ir al Barça", contestó Pérez al preguntársele por qué el jugador no fue al Real Madrid a pesar de esta oferta.

Real Madrid y el intento del fichaje de Neymar

Neymar jugó por Barcelona entre el 2013 y 2017 | Fuente: AFP

Neymar debutó a nivel profesional con el Santos en 2009 a los 17 años. De inmediato destacó con el ‘Peixe’ a nivel individual y siendo decisivo para los títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2011.

Florentino Pérez señaló que ese año el Real Madrid ofreció 45 millones por el total del fichaje del brasileño y que en 2013 el club subió la oferta, fijando en 36 millones solo la parte relativa a los derechos federativos.

Por otro lado, el mandatario madrileño mencionó no recordar ninguna reunión con representantes del grupo DIS, propietario del 40% de los derechos federativos de Neymar y que está personado como acusación particular en la causa porque se ve perjudicada al no haber percibido la cantidad que le correspondía del traspaso.

Neymar y su deseo por jugar en Barcelona

Neymar declaró brevemente en el juicio llevado a cabo en Barcelona. El brasileño indicó, respecto a su fichaje y las ofertas que manejaba en Santos, que “era Barcelona o Madrid, pero mi corazón siempre quiso ir al Barça".

Neymar voló a Barcelona después de ganar el clásico de la Ligue 1, disputado el domingo, con un gol suyo ante el Olympique de Marsella (1-0).





