Neymar comparte vestuario con Kylian Mbappé en el PSG desde el año 2017. | Fuente: EFE

Desde distintos frentes, el PSG ha dejado en claro que no desea que Neymar deje el club en este periodo de transferencias. Poco después de que el entrenador Thomas Tuchel señalara que no iba a poder dormir si es que el brasileño confirmaba su no continuidad en el equipo, su compañero Kylian Mbappé fue otro de los integrantes que expresó abiertamente su deseo de que no se vaya.

Luego de la victoria por 3-0 del PSG ante el Nimes Olympique, Kylian Mbappé que más allá de todo siguen paso a paso cómo va la situación de Neymar con el club. Asimismo, reconoció que el club sería diferente si es que él no continúa.

"Intentamos ser competitivos, pero acá no nos vamos a mentir entre nosotros: seguiremos lo que ocurra con Neymar en el PSG. Todo dependerá de su situación, ya que sin él el equipo no es el mismo. De todas formas, intentaremos ser mejor que la temporada pasada por los fans", dijo en Canal+.

Después de no ser considerado en la pretemporada ni en el primer duelo de la Ligue 1 por Thomas Tuchel, se espera que Neymar pueda hacer su debut con el PSG en esta temporada contra el Stade Rennes. Este cotejo se desarrollará el próximo 18 de agosto a las 2:00 de la tarde (hora peruana).