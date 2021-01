Neymar y Mbappé se han hecho buenos amigos en PSG | Fuente: AFP

El director deportivo del París Saint-Germain (PSG), Leonardo Araújo, no solo reconoció que están interesados en Lionel Messi, el directivo fue directo y claro sobre la continuidad Neymar o Mbappé. "No vamos a suplicarles", dijo.

"Espero que estén convencidos de que el PSG es actualmente un buen lugar para un jugador de muy alto nivel y ambicioso. Hace falta solamente llegar a un acuerdo entre sus ganas, sus exigencias y nuestros medios y expectativas. No vamos a suplicarles: 'Por favor, quédate'. Se quedarán sólo los que lo deseen de verdad", sostuvo.



Leonardo subrayó que hablan habitualmente al respecto y que tiene "buenas sensaciones" en ambos casos.



El brasileño hizo balance de la situación en plena nueva etapa para el PSG, tras la destitución del técnico alemán Thomas Tuchel en diciembre y la llegada del argentino Mauricio Pochettino a principios de enero.



"(Tuchel) Sabía que sería difícil renovar su contrato al final de la temporada... Decidimos adelantarlo un poco. (...) No creo que le resultara una sorpresa. No era la primera vez que habíamos hablado de la situación. Tal vez había dejado de entenderme", señaló.







Leonardo confió en que el nuevo entrenador, actualmente aislado tras haber dado positivo por coronavirus la semana pasada, les ayude a perfilar su estilo sobre el terreno.



"París debe tener su identidad. No es algo que se haga en semanas, sino en varios años. Creo que Pochettino puede permitirnos a afirmarla de forma constante y en relación con el ADN del club", añadió.



Leonardo recalcó que las decisiones del PSG no responden a "caprichos", sino a una visión a largo plazo: "El PSG es una entidad que ya está estructurada, muy profesional, con una visión a largo plazo y personas muy competentes", subrayó.

(Con información de EFE)