El delantero fue abucheado por los ultras del PSG. | Fuente: AFP

El delantero Neymar fue abucheado por la hinchada de PSG. El brasileño es titular en el encuentro ante Racing de Estrasburgo por la quinta fecha de la Ligue 1.

Los ultras de PSG llevaron pancartas donde insultaban e incitaban que se fuera el brasileño. "20 millones de euros para unirse a [Lionel] Messi [en Barcelona], sin j**** en París", escribieron los hinchas extremistas del club parisino.

"Por esto, invitamos a todos los hinchas parisinos que se sintieron encarados en algún momento, demostrarle hoy que no tiene más el derecho a equivocarse y que el camino de redención será largo... muy largo", publicó el Colectivo de Ultras de París en su página de Facebook.

Los ultras del PSG llevaron pancartas en contra del brasileño Neymar. | Fuente: EFE

Asimismo, cuando se confirmó que Neymar jugaría como titular en el Estadio Parque de los Príncipes, los hinchas de PSG silbaron y abuchearon el anuncio. También realizaron gestos obscenos mientras insultaban al brasileño.

Los fanáticos del PSG no perdonan que Neymar haya querido irse a Barcelona. El brasileño aseguró durante los últimos meses del mercado de fichajes que no quería seguir en el club parisino, por lo que los hinchas no lo quieren vistiendo la camiseta.

PSG empata 0-0 con Racing de Estrasburgo en el Estadio Parque de los Príncipes de París. El conjunto de Neymar jugará este martes 18 de septiembre ante Real Madrid en su debut en la Champions League.

Los hinchas del PSG abuchearon al brasileño. | Fuente: Lee Davey (@leedavey99) - Twitter