En los últimos días, Neymar ha estado en la mira de todos. No solo por los excesos que comete fuera de las canchas, como las fiestas que arma en su casa y que molestan a sus vecinos; sino también por la acalorada discusión que sostuvo con el asesor deportivo del PSG, Luis Campos, tras la derrota frente a Mónaco.

Después de la derrota ante Mónaco por 2-0, Luis Campos recriminó a los jugadores por su "falta de agresividad", entre otras cosas. Esto no fue bien recibido en la interna del vestuarios parisino, que al toque replicó. Sobre todo la dupla brasileña Marquinhos-Neymar, quienes respondieron que ese no era el problema.

Este cruce de palabras salió a la luz, pero más allá de negarlo, -como suelen hacerlo-, Neymar reconoció que sí sucedió.

"Sí, hubo una pequeña discusión. No estábamos de acuerdo. Pero nos entendimos. No fue una discusión en el mal sentido de la palabra. Son cosas que pasan en el día a día. Incluso con mi novia. Seguimos juntos. El fútbol no es más que el amor y una profesión. Por supuesto, hay respeto de todas las partes. Hay discusiones que llegan. No estamos habituados a perder. El PSG está acostumbrado a ganar todos los partidos. Las discusiones forman parte del fútbol, sobre todo para mejorar lo que se hace. Creo que eso nos ayudó bastante. Hablamos y dialogamos y cada uno aportó su punto de vista. Esos rumores que salen en la prensa, hay veces que cuentan verdades y otras no", señaló 'Ney' en conferencia en la previa del partido ante Bayern Munich por la Champions League.

Neymar y su lamento

Eso sí, Neymar lamentó que trascienda las diferencias que puedan tener en la interna del vestuario. "Desde que mi primera temporada, han salido rumores siempre. No sé qué tengo que hacer al respecto. Soy responsable. Soy un jugador. No es posible que todo lo que llega a nuestro vestuario salga en la prensa. Hay cosas que pueden quedarse entre nosotros. No es necesario que salgan las cosas que se dicen en el vestuario. Debe quedarse entre nosotros. Algunas informaciones son verdad y otras no", añadió.

Neymar y la Champions League

El atacante brasileño aseguró que este martes saldrán "a por todas" contra el Bayern Múnich, en partido de ida de los octavos de final de la Champions League, y que el equipo parisino, pese a que atraviesa dificultades, ha trabajado para dar su mejor versión frente al conjunto alemán.



"No estamos aquí de paseo. Estamos para ganar. Caímos en la Copa de Francia, pero ya es pasado, hay que analizar las cosas para mejorar. Ellos son un gran equipo, con grandes jugadores, pero nosotros también tenemos nuestros talentos", señaló.

