Romário dio la fórmula para que Brasil sea campeón del Mundial 2026: "Deben jugar para Neymar"

Brasil, con cinco títulos, es el máximo ganador de las Copa del Mundo, sin embargo, el ‘Scratch’ no ha podido levantar el trofeo más anhelado del fútbol desde el 2002. “Desafortunadamente, no tenemos un equipo del nivel que Brasil merece”, opinó Romário, futbolista leyenda de la verdeamarelha.

Romário fue la gran figura de la Selección de Brasil que logró su cuarto título mundial en Estados Unidos 1994. El exdelantero no contempla un buen presente de su representativo nacional, que en la actualidad está en el quinto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Nos costará ganar el próximo Mundial. Muchas cosas tienen que cambiar, algunos jugadores que podrían haber sido convocados, pero no lo hicieron”, dijo el ‘Baixinho’.

Neymar, la solución para Brasil

Romário lanzó su podcast y como primer invitado tuvo a Neymar, el máximo goleador histórico de la Selección de Brasil. Para el exdelantero, las únicas opciones del ‘Scratch’ de pelear por la Copa del Mundo 2026 es que se cuente con la mejor versión del ‘10’ del Al Hilal.

“Brasil necesita jugadores que vengan, se vistan y resuelvan problemas. Sólo puede ser Ney. Tenemos que esperar que vuelva pronto, al 100%. Si hay alguna posibilidad, solo será con Neymar”, manifestó.

“Y lo voy a decir una vez... lo voy a decir de nuevo, como lo he dicho antes. En el 94, Brasil jugó para Romário. En el 70, Brasil jugó para Pelé. Antes que eso Brasil jugó para Garrincha. Luego en 1994 jugó para Romário, en 2002 jugó para Ronaldo. Y en 2026, si no juegas con Neymar, no vas a ganar. Tienes que formar un equipo a su alrededor”, sentenció.

Brasil rumbo al Mundial 2026

La Selección de Brasil, que está a cargo de Dorival Júnior, se ubica en el quinto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 18 puntos, a 7 unidades del líder Argentina. Por el momento, no cuenta con un cupo asegurado para el Mundial 2026.

En sus últimos partidos de clasificación empató 1-1 con Venezuela como visitante y ante Uruguay en condición de local. En marzo próximo, recibirá a Colombia y luego visitará a Argentina.

Tras el pentacampeonato mundial conseguido en 2002, Brasil llegó hasta cuartos de final en 2006 y 2010. En la Copa que organizó, Brasil 2014, se hizo del tercer lugar. En 2018 y 2022 también avanzó solo hasta la instancia de cuartos.