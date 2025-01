Raúl Ruidíaz envió mensaje a la directiva de Universitario: "La pelota nunca estuvo en mi cancha, me gustaría volver"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El caso Raúl Ruidíaz sigue dando de qué hablar. El delantero peruano, de 34 años, aseguró que su firme intención era regresar a Universitario de Deportes, en esta temporada 2025; pero -según dijo- no tuvo la última decisión en las negociaciones para retornar al club de sus amores.

La postura de Ruidíaz llega tras las declaraciones de Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, que aseguró que el bicampeón nacional no logró "alcanzar las expectativas" económicas del exjugador de Seattle Sounders.

"La pelota nunca estuvo en mi cancha, y ahora la pelota está en la otra cancha...", señaló la 'Pulga', que en el podcast 'Y uno feliz', aclaró que, pese a su hinchaje, "no puede estar a la espera y ya estoy viendo opciones".

Eso sí, Ruidíaz no le cierra las puertas a un posible regreso a Universitario, club donde es considerado uno de los delanteros más importantes de las últimas décadas. No juega en el club merengue desde el 2016, al fichar por el Morelia de México.

"Yo soy hincha de la 'U'. Como no me encantaría regresar a la 'U'", apuntó Ruidíaz, que logró el título nacional con la 'U' en 2009 y 2013.

La palabra de Manuel Barreto sobre Ruidíaz

Manuel Barreto sostuvo a RPP que las condiciones de las negociaciones con Raúl Ruidíaz cambiaron tras el bicampeonato de la ‘U’ en la Liga1 Te Apuesto.

“Luego, cuando uno habla de prioridades, tenemos que entender también qué significa una prioridad para ti. Si tú solo valoras la prioridad en cifras o de quien te busca, te sigue y te explica y te dice lo importante que vas a hacer, pero que también tienes que venir a sumar al equipo. Eso también es importante entenderlo sobre qué entiende cada uno por prioridad”, indicó.

“Seguimos avanzando, tratando de darle la forma, y simplemente ya no se pudo. No alcanzamos las expectativas que evidentemente tenía en su momento Raúl, pero no las alcanzamos porque lo último que vamos a hacer nosotros es comprometer la estabilidad del club. Eso no lo vamos a hacer”, finalizó Manuel Barreto.