Neymar intercambio camiseta al finalizar el partido entre PSG y RB Leipzig. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DAVID RAMOS

Al finalizar el partido entre PSG y RB Lepzig, Neymar intercambio su camiseta con el zaguero Marcel Halstenberg. Esa escena prendió las alarmas. El diario The Sun de Inglaterra informó que el brasileño podría ser sancionado por no cumplir el nuevo protocolo médico de la UEFA.

Según los informes anteriores al regreso de la competencia tras la para por COVID-19, "intercambiar camisetas durante el mini torneo de Lisboa derivaría en un periodo de 12 días de aislamiento", indica el medio europeo.

Además, el Protocolo de regreso al juego asegura que "Se recomienda a los jugadores que se abstengan de cambiarse la camiseta". Y, aunque no se especifica la sanción, sí se informa que el incumplimiento "puede dar lugar a medidas disciplinarias de acuerdo con el Reglamento Disciplinario de la UEFA".

El diario Olé consultó al abogado Ariel Reck, experto en derecho deportivo, sobre el particular. Su respuesta es un alivio para Neymar y para todos los hinchas del PSG.

"No puede haber nunca una sanción sin existir una norma previa que indique que lo que se hizo está prohibido", acotó Reck. Además, se asegura que no puede ni recibir una multa por lo que hizo debido a que el protocolo "recomienda", pero "no prohibe".