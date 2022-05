Neymar y Lionel Messi. | Fuente: EFE

Neymar, que se encuentra en la concentración de la Selección de Brasil, se pronunció sobre la actualidad de su amigo y compañero Lionel Messi en el París Saint Germain (PSG). Dejó en claro que a la estrella argentina aún le cuesta adaptarse al cuadro parisino después de jugar 20 años en el Barcelona.

"Leo ha pasado muchos años en Barcelona. Es difícil adaptarse. Es difícil cambiar de equipo y de ciudad. Además, vino con su familia. El lenguaje también es diferente. Son muchas cosas confusas", señaló 'Ney' en entrevista con Canal +.

El exjugador de Barcelona señaló además que hay algunos jugadores que no "entienden" como juega Messi, lo cual no ayudaría para que su amigo brille a plenitud en PSG.

"También está el estilo de juego del equipo, con jugadores que no entienden cómo juega. Así que todo eso es perjudicial. Leo, Kylian y yo somos jugadores a los que siempre se juzga por el rendimiento, las estadísticas, los títulos ganados, por todo. Conocemos nuestras responsabilidades y por eso siempre intentamos hacerlo lo mejor posible", añadíó.

Neymar piensa que va a "quedarse" en el PSG en medio de especulaciones de la prensa francesa sobre el futuro del brasileño.

"Por ahora no me ha llegado ninguna información, pero por mi parte, la verdad es que me quedo", declaró al medio digital Oh My Goal

El PSG, en plena reestructuración, se estaría preguntando que sitio dar a 'Ney', que firmó el pasado año una renovación de contrato hasta 2025.



