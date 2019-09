Neymar ha anotado dos goles con el PSG en lo que va de la temporada. | Fuente: AFP

A diferencia de lo que piensan muchos, Neymar no se considera como alguien que habla mucho. En una entrevista con el diario inglés 'Mirror', el atacante del PSG dio algunas detalles de su vida personal y reveló en algunas ocasiones suele conversar poco. Además, destacó la importancia de encontrarse bien desde el aspecto mental.

"No soy una persona habladora, suelo ser un tipo muy reservado y me guardo muchas cosas. Sin embargo, a veces llega un punto donde me frustro y explota, generando que no pueda comunicarme bien. Estoy intentando corregir eso, ya que trato de hablar cuando tengo una conversación con alguien. Cuando estás bien mentalmente, las cosas ocurren naturalmente y es más probable que todo salga bien", dijo.

Por otro lado, Neymar tuvo la oportunidad de hablar sobre los errores que ha cometido a lo largo de su vida. El atacante de la Selección de Brasil reveló que le costó mucho recobrar la confianza una vez que cometía estas fallas, aunque reconoció que es algo común que una persona se equivoque.

"Me he equivocado muchas veces y recuperar la confianza que tenía anteriormente tuvo un alto costo. Sin embargo, es normal que los seres humanos se caigan. Todo esto es parte de la vida y uno aprende producto de estas equivocaciones. Yo juego fútbol y entreno todos los días por mis amigos y mi familia. Hay personas que me ayudaron cuando no tenía nada, ellos son mi inspiración", sentenció.