Neymar sueña con jugar el Mundial 2026: "Tengo que concentrarme en eso"

Neymar no viene atravesando su mejor momento deportivo. Desde la dura lesión que tuvo en el partido ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas, el astro brasileño no ha vuelto a su mejor nivel. Sin embargo, sueña con estar en la próxima Copa del Mundo.

El delantero del Al Hilal indicó que su próximo objetivo como jugador es estar en el Mundial 2026 y, para eso, necesita volver a su mejor nivel en su club. Es decir, entre líneas, se quedará en el cuadro saudí para cumplir su contrato.

"Evidentemente, el Mundial es el objetivo de todos los jugadores. Ya he jugado tres veces, obviamente quiero hacer la cuarta. Tengo que concentrarme en esto, prepararme bien aquí y tener este objetivo a medio plazo después de volver a estar en forma aquí en mi club", indicó el futbolista en una entrevista para RCM.

Neymar y su futuro

Tras conocerse que Neymar aún no firma su renovación con Al Hilal, cuyo contrato termina en junio de 2025, varios clubes han mostrado su interés.

El primero fue Santos, que acaba de subir a la Serie A de Brasil. En un primer momento, se decía que el brasileño ya era jugador del exequipo de Pelé; sin embargo, el propio presidente Marcelo Teixeira indicó que no había nada cerrado.

“Nada todavía... Esperemos a que termine el campeonato y luego comencemos a planificar para 2025", dijo el presidente en un primer momento. “Estamos esperando”, concluyó.

Luego, sonó el Palmeiras, pero la presidenta del club, Leila Pereira, descartó de inmediato dicha posibilidad. "No viene. Pero es un gran jugador, ¿vale? Un gran jugador, pero se va al Santos. No, no hay absolutamente ningún problema. No sé (si irá), hay que preguntarle a Santos, pero él no vendría aquí…", señaló en entrevista a UOL.

